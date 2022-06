Erneute Messerstecherei in Harburg - diesmal vor einem Eiscafé

Harburg - Erneute Messerstecherei in Harburg - diesmal mitten in der Innenstadt vor einem Eiscafé in der Amalienstraße. Am Nachmittag gerieten dort mehrere Männer aneinander.

Zwei Beteiligte erlitten Messerverletzungen. Einer der Verletzten musste reanimiert werden. Der zweite Mann kam mit Schnittverletzungen im Gesicht davon. Einsatzkräfte versorgten die Verletzten noch auf der Straße und schirmten die Arbeiten notdürftig mit Decken ab. Dann kamen die Männer ins Krankenhaus.

Mitarbeiter des Krisäninterventionsteams des DRK betreuten geschockte Zeugen. Die Polizei erschien mit einem Großaufgebot und setzte die Gäste im Eiscafé fest, um alle Personalien aufzunehmen. Die Gäste gelten als wichtige Zeugen.

Im Rahmen einer Fahndung nahm die Polizei zwei Männer fest. Ob es Tatverdächtige sind, war zunächst nicht bekannt.

Die Kripo ist vor Ort. Es wird davon ausgegangen, dass die Mordkommission den Fall übernimmt. zv

Dieser Artikel wird aktualisiert