Schon wieder ein toter Lkw-Fahrer: Unfall am Stauende auf der A1

Meckelfeld – Schon wieder hat es einen toten Lkw-Fahrer auf einer Autobahn in der Nähe Harburgs gegeben. Dieses Mal krachte es am Stauende auf der A1 in Höhe Meckelfeld. Wie berichtet hat ein Auffahrunfall am Stauende auf der A261 hat am Mittwochmittag einen Toten und zwei Verletzte gefordert.

Auf der A1, Fahrtrichtung Bremen, kam es am heutigen Donnerstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Gegen 12.10 Uhr bildete sich nach Angaben der Polizei in Höhe Meckelfeld ein Rückstau.

"Der 51-jährige Fahrer eines Lkw bemerkte das Stauende offenbar zu spät. Er fuhr nahezu ungebremst auf einen fast stehenden Lkw auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls nach links in die Mittelschutzplanke geschoben. Anschließend fuhr der Lkw des Unfallverursachers noch auf einen weiteren, auf der rechten Spur befindlichen Lkw auf", sagte Polizei-Pressesprecher Jan Krüger.

Bei dem Zusammenstoß wurde das Führerhaus des Lkw massiv eingedrückt. Ersthelfern und Polizeibeamten, die gerade auf der Gegenfahrbahn ein liegengebliebenes Fahrzeug abgesichert hatten und sofort zur Unfallstelle liefen, gelang es, den Mann aus dem Führerhaus zu befreien. Sie begannen mit der Reanimation, bis diese vom Rettungsdienst übernommen wurde. Jan Krüger: "Rund eine Stunde lang versuchte der Notarzt, den Mann wiederzubeleben, der 51-jährige erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen."

Der 38-jährige Fahrer des zweiten Lkw erlitt einen Schock. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr Hamburg stellte an der Einsatzstelle den Brandschutz sicher und sicherte auslaufende Betriebsstoffe.

Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten blieb die A1 in Fahrtrichtung Bremen bis 14.45 Uhr voll gesperrt. Es kam zu einem Stau von mehreren Kilometern Länge. (cb)