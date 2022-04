Explosion in Ramelsloh: Unbekannte sprengen Geldautomaten in die Luft

Ramelsloh - Einige Anwohner in der Ohlendorfer Straße in Seevetal-Ramelsloh wurden am frühen Freitagmorgen gegen 3 Uhr, durch einen lauten Knall geweckt. Unbekannte Täter hatten den Geldautomaten einer Bank gesprengt und dadurch das Gebäude stark beschädigt.

Ersten Zeugeninformationen nach seien kurz nach der Explosion mehrere Täter mit einem hochmotorisierten Fahrzeug vom Tatort in Richtung BAB7 geflohen. Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers führte bisher nicht zum Auffinden der Täter. Das Gebäude der Bank wurde durch die Explosion stark beschädigt.

Die Statik des Gebäudes wird durch einen Gutachter überprüft. Da das Gebäude wegen der vermuteten Einsturzgefahr bisher nicht betreten konnte ist noch unklar, wie hoch der Schaden und wie die Explosion ausgelöst worden ist. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Harburg (04181/2850) in Verbindung zu setzen. (cb)