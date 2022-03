Moorburger Elbdeich: Auto landet nach Überschlag im Wassergraben

Moorburg - Einsatzkräfte der Feuerwehr ziehen am Dienstagvormittag mit Hilfe eines Rüstwagens einen Toyota per Seilwinde aus dem Graben neben dem Moorburger Hauptdeich. Der Fahrer hatte zuvor in einer langgezogenen Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Wagen war die Böschung hinab Richtung Graben gestürzt und hatte sich dabei überschlagen.

Glück für den Fahrer: Das Fahrzeug kam in dem mit Wasser gefüllten Graben auf den Rädern zum stehen. Wäre er auf dem Dach liegen geblieben, hätte die Gefahr bestanden, dass der Mann ertrinkt.

"Als wir ankamen, hatte sich der Fahrer bereits selbst befreit", so ein Feuerwehrmann. "Er hatte Verletzungen erlitten und kam ins Krankenhaus." Der Moorburger Elbdeich war wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. zv