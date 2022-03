Erneute Messerstecherei in Harburg beschäftigt die Kripo

Harburg - Erneute Messerstecherei im Bereich des Phoenix-Centers. Am Montagmittag lkurz nach 12 Uhr gerieten im Erdgeschoss mehrere Männer in Streit. Dann zog einer ein Messer, stach auf seinen Kontrahenten ein. Der hatte Glück und erlitt lediglich eine oberflächliche Verletzung. Die Täter, der Beschreibung nach zwei Südländer, einer bereits über 30 Jahre alt, flüchteten. Einer soll auch eine Schusswaffe gezeigt haben.

Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Die Polizei suchte mit einem größeren Aufgebot. Auch der Polizeihubschrauber wurde eingesetzt. Im Rahmen der Sofortfahndung gab es eine Festnahme. Unklar war zunächst, ob es der Mann ist, der zustach oder sein Begleiter. Auch die Identität des anderen Gesuchten soll bekannt sein.

Sicher ist: Die Tat hat nichts mit der Messerstecherei zu tun, die sich am 12. Februar in der Moorstraße vor dem Phoenix-Center ereignete. In dem Fall hatte die Mordkommission den Fall als versuchtes Tötungsdelikt übernommen. Der Gesuchte wurde am vergangenen Sonnabend festgenommen, nachdem ihn das Opfer wiedererkannt hatte.

Im aktuellen Fall sollen familiäre Streitigkeiten der Auslöser für die Auseinandersetzung sein. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. zv