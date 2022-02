Tödlicher Unfall: Laster überrollt Fußgänger im Vinzenzweg

Wilstorf - Tragischer Tod eine Fußgängers am Samstagmorgen am Vinzenzweg. Der Mann war spazieren, als er in Höhe der Kehre von einem mit Holz beladenen Laster erfasst wurde, der auf eine Grundstückseinfahrt abbog. Der Fahrer (58) hatte ihn offenbar übersehen.

Der Fußgänger wurde erfasst und überrollt. Rettungskräfte versuchten den Mann zu reanimieren. Vergeblich. Noch am Unfallort wurde sein Tod festgestellt. Auch einige Passanten mussten betreut werden. Sie hatte der Anblick geschockt.

Der Unfalldienst der Polizei ist eingeschaltet und übernahm am Unglücksort die Unfallaufnahme. zv