Sturmtief "Zeynep" sorgt im Raum Harburg für viele Feuerwehreinsätze

Harburg - Sturmtief "Zeynep" ist voll in Harburg angekommen. Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun. Die erste Häufung von Einsätzen gab es kurz nach 17 Uhr, als kräftige Windböen an den Bäumen zerrten. Am Abend waren es dann eine ganze Reihe von Einsatzstellen, die die Feuerwehr abarbeiten musste.

Am Vahrenwinkelweg in Heimfeld wurde ein Baum durch die Gewalt des Sturms gespalten. Teile stürzten auf einen Stromkasten. Die Häuser rundum hatten Stromausfall. Feuerwehrleute, darunter Angehörige der Bergungswehr Warwisch waren im vor Ort. Die Einsatzstelle musste aufwendig ausgeleuchtet werden.

Am Ehestorfer Weg in Eißendorf knickte der Sturm gleich mehrere Bäume. Einer stürzte auf ein geparktes Auto. Ein anderer Baum, der in gefährliche Schieflage geraten war, musste von der Feuerwehr kontrolliert gefällt werden.

Auch der S-Bahnverkehr war betroffen. Der Zugverkehr musste zwischen Harburg und Neugraben eingestellt werden, nachdem ein Baum auf die Gleise gestürzt war. zv