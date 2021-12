Starker Wind sorgt für zwei Einsätze im Bereich Seevetal

Maschen - Starke Windböen haben am Sonntag vereinzelt zu Einsätzen der Feuerwehr im Bereich Seevetal geführt. Am Haulandweg in Maschen stürzte eine große Pappel auf die Straße und riss gleich Teile eines zweiten Baumes mit. Einsatzkräfte der Wehr Maschen zersägten den Baum mit Kettensägen und beseitigten so das Hindernis.

In Meckelfeld beschädigte am Holzhäuserweg der Wind in etwa vier Metern Höhe einen Metallschornstein auf einem Gebäude. Einsatzkräfte der Wehr Meckelfeld sicherten den Schornstein.