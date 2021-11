Raubüberfall auf Lokal löst größeren Polizeieinsatz aus

Heimfeld - Polizeieiinsatz an der Gaststätte Stader Tor an der Stader Straße Am frühen Donnerstagmorgen gab es von dort einen Anruf. Es habe einen Raubüberfall gegeben. Anrückende Beamte standen vor verschlossenen Türen. Mehr als 20 Minuten riefen sie immer wieder: "Polizei. Kommen Sie raus." Nichts passierte.

Dann öffnete sich die Hintertür. Beamte packten einen Mann und brachten ihn zu Boden. Kurz darauf erschien eine Frau. Sie identifizierte den "Festgenommenen" als ihre Neffen, der im Lokal arbeitet. Er war in dem Lokal gewesen. Dort sollen zwei dunkel gekleidete Personen aufgetaucht und Schlüssel sowie eine Geldbörse geraubt haben. Anschließend war das Duo geflüchtet.

Die Kripo ermittelt. Das als Räuber beschuldigte Duo soll bekannt sein. Hintergrund der Tat könnten persönliche Streitigkeiten gewesen sein. Zur Tatzeit war nicht nur der "Neffe", sondern auch ein Gast im Lokal. Wer die Polizei gerufen hatte, war zunächst unklar. zv