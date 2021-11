Moorburg: A7 muss für Entschärfung einer Fliegerbombe gesperrt werden

Moorburg - Nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg muss die A7 voll gesperrt werden. Der Blindgänger war am Mittwochvormittag bei gezielten Arbeiten freigelegt worden. Er liegt in etwa 6,5 Metern Tiefe in dem morastigen Boden in einem mit Betonringen abgestützten Loch.

Bei dem Blindgänger handelt es sich um eine 500 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe mit zwei Aufschlagzündern. Beide sind beschädigt. "Der Frontzünder muss vermutlich noch direkt am Fundort in dem mit Wasser gefüllten Loch von einem Taucher entfernt werden", so Feuerwehrsprecher Dennis Diekmann. Dann wird die Bombe gehoben. Der zweiten Zünder am Heck der Bombe wird vermutlich mit einem speziellen Wasserschneidegerät samt Bombenboden aus der Bombe geschnitten.

Die Arbeiten gelten als aufwendig. Der Sprengmeister des Kampfmittelräumdienstes rechnet mit einer Entschärfungszeit von zwei Stunden. Die Autobahn soll dafür bereits gegen 14:30 Uhr gesperrt werden.

Größere Evakuierungen waren nicht nötig. Im Gefahrenbereich befinden sich lediglich zwei Firmen, die geräumt wurden. zv