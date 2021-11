Gartenlaube brannte an der Francoper Straße nieder

Neugraben - Feuer an der Francoper Straße. Dort ging am Freitagabend eine Gartenlaube in Flammen auf. Als alarmierte Feuerwehrleute eintrafen, brannte die Laube bereits lichterloh.

Die Feuerwehr löscht und holte auch rechtzeitig mehrere Gasflaschen aus dem Gefahrenbereich. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt. zv