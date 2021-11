Halloween-Krawall am Harburger Ring: Drei Polizisten verletzt

Harburg - Krawall am Harburger Ring. Zu Halloween rotteten sich am Sonntagabend vorwiegend junge Männer in Höhe der Neuen Straße und vor der Agentur für Arbeit zusammen. Zuerst wurden Passanten und Busse, dann Beamte der Wache Harburg mit Flaschen, Eiern, Kartoffeln und Böllern beworfen. Unter der Pyrotechnik waren auch sogenannte "Polenböller".

Drei der Polizisten erlitten Verletzungen. Zwei mussten wegen eines Knalltraumas behandelt werden. Ein Beamter wurde mit einem E-Scooter angefahren. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die Polizei zog Kräfte aus ganz Hamburg zusammen, darunter die aus Bereitschaftspolizisten bestehende Landesreserve. Erst mit der Verstärkung bekam man die Lage unter Kontrolle. Die Beamten sprachen zahlreiche Platzverweise aus.

Einen Tatverdächtigen nahmen die Einsatzkräfte fest. Er soll Gegenstände gezielt auf Beamte geworfen haben. Ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch wurde gegen den Mann eingeleitet. Ermittlungen hinsichtlich weiterer Täter dauern an.

In Wilhelmsburg gab es Probleme mit einem vergleichbarem Klientel. Auch dort wurden Böller gezündet. Dabei geriet das Schlaflager eines Obdachlosen in Brand. zv

