Wieder Fliegerbombe gefunden: Diesmal an der Hörstener Straße

Harburg - Kaum zu glauben. Kaum ist die eine Verdachtsfläche am Großmoordamm von Bombenblindgängern geräumt, wurde, fast in Sichtweite, eine weitere Fliegerbombe entdeckt. Sie liegt auf einem Grundstück vom Stromnetz Hamburg am Ende eines Geländes an der Hörstener Straße. sie wurde unabhängig von den Arbeiten der Kampfmittelräumer am Großmoordamm entdeckt.

Wieder handelt es sich um eine 1000 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe mit Heckaufschlagzünder, die vom Sprengmeister des Kampfmittelräumdienstes entschärft werden muss.

Wieder wird es einen Sperrkreis von 300 Metern und einen Warnradius von 1000 Metern geben. Damit wird das Gewerbegebiet am Großmoorbogen erneut vom Verkehr abgeschnitten.

Diesmal ist auch die B75, die ehemalige Stadtautobahn betroffen. Auch der Fernbahnhof und die Bahnstrecke liegen in dem Bereich, in dem während der Entschärfung kein Verkehr stattfinden darf. Der Busbahnhof (ZOB) und der S-Bahnhof sind weiter zu erreichen.

Damit werden die Auswirkungen für den Verkehr deutlich extremer. Hamburg wird kaum zu erreichen sein, da auch die nächste Anschlussstelle südlich der Süderelbe, Neuland, wegen Bauarbeiten nicht zu erreichen ist. zv