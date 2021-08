Dritte Fliegerbombe wurde am Großmoordamm entdeckt

Gut Moor - Kampfmittelräumer haben am Montagvormittag am Großmoordamm die dritte Fliegerbombe innerhalb kurzer Zeit freigelegt. "Es handelt sich erneut um eine 1000 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe", so Feuerwehrsprecher Dennis Diekmann.

Damit wird es die gleichen Maßnahmen und Sperrungen geben, wie bei den vor einer Woche und vergangenen Mittwoch gefundenen Blindgängern. Unter anderem wird die nahe Bahnstrecke gesperrt werden, über die Fern- und Nahverkehr in und aus Richtung Süden läuft. Damit wird auch wieder den Metronom nicht fahren können, der nicht vom Lokführerstreik betroffen ist.

Die genauen Zeiten für die Sperrungen stehen noch nicht fest. zv