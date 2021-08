Weitere Bombe am Großmoordamm gefunden - Sperrungen erwartet

Gut Moor - Wie erwartet ist ein weiterer Blindgänger am Großmoordamm entdeckt worden. Wie am Montag handelt es sich um eine 1000 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie liegt nur zehn Meter von dem Fundort der ersten Bombe in dreieinhalb Metern Tiefe.

Es ist geplant in einem Umkreis von 300 Metern die Gegend zu evakuieren. Zudem gibt es einen Sperrkreis von 1000 Metern, in denen niemand, auch keine Fahrzeuge auf der Straße sein dürfen.

Damit wird auch wieder der Bahnverkehr auf der nahen Strecke betroffen sein. Dort verkehret neben Fernzügen auch der Metronom.

Für Autofahrer bedeutet die Sperrung, dass sie nicht das Gewerbegebiet am Großmoorbogen erreichen. Auch ein Abfahren von der B75, der ehemaligen Stadtautobahn, wird für Fahrzeuge, die aus Richtung Süden kommen, nicht möglich sein. Nicht betroffen ist die A1.

Bislang ist geplant gegen 18 Uhr mit der Entschärfung zu beginnen. zv