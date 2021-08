1000 Pfund schwere Fliegerbombe am Großmoordamm entdeckt

Gut Moor - Bei gezielten Sucharbeiten ist am Montag am Großmoordamm eine 1000 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden.

Taucher hatten den Blindgänger identifizieren müssen, der in einem mit Wasser gefüllten Schacht lag, der zu der Bombe gegraben wurde. Dabei stellten die Experten des Kampfmittelräumdienstes fest, dass der Blindgänger mit einem Aufschlagzünder bestückt ist.

Für die Entschärfung wurde ein Evakuierungsumkreis von 300 Metern festgelegt. In der "heißen Phase", in der die Sprengmeister an der Bombe arbeiten, wurde außerdem in einem Umkreis von 1000 Metern "luftschutzmäßíges Verhalten" angeordnet. Straßen werden gesperrt. Betroffen ist auch die Ecke zum Großmoorbogen, ein Harburger Nadelör, da es wegen der Bauarbeiten im Bereich Neuländer Straße die einzige Verbindung ion das Gewerbegebiet und zur Anschlussstelle Harburg der A1 ist.

Gesperrt wird auch die Bahnstrecke. Damit sind die Zugverbindungen in Rochtung süden unterbrochen. Die sperrungen sollen um 17 Uhr beginnen. Die Entschräfung startet nach bisherigen Plänen um 17:30 Uhr. Die A1 ist nicht betroffen.

In der Gegend wurden immer wieder Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Bei der Renaturierung des Feuchtgebietes am Kanzlerhoferweg Ecke Großmoordamm waren 2017 fünf Fliegerbomben und die Reste eine 1944 dort angeschossenen B17 Bombers, "FLying Fortress" geborgen worden. zv