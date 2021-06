Mehr Taschendiebstähle: Polizei im Landkreis Harburg gibt Tipps

Landkreis - Vermehrte Taschendiebstähle, vor allem vor und in Einkaufsmärkten im Landkreis Harburg, registriert die Polizei. Die Täter ziehen den Opfern die Geldbörse aus der Tasche, wenn die vor Regalen stehen oder stehlen Wertsache aus in Einkaufswagen liegenden Taschen.

Die Polizei hat eine Plakataktion initiiert, die für das Thema sensibilisieren soll. Am Sonnabend, den 12. Juni wird das Präventionsteam in der Zeit von 08 bis 13 Uhr, mit einem Infostand auf dem Wochenmarkt in Buchholz im Bereich Poststraße sein und Fragen beantworten oder Tipps geben. zv