Blindgänger in Moorburg: A7 muss für Entschärfung gesperrt werden

Moorburg - Bei gezielten Sucharbeiten ist am Mittwochvormittag am Moorburger Elbdeich eine 500 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe gefunden worden. Der Blindgänger liegt in einem für die Entschärfung ausgehobenen Schacht in etwa fünf Metern Tiefe unter Wasser.

Der Sprengmeister legte einen Radius von 300 Metern fest, in dem mehrere Wohngebäude evakuiert werden müssen. Der Warnbereich, in dem während der Entschärfung niemand auf der Straße sein darf und auch der Verkehr eingestellt wird, beträgt 500 Meter. Betroffen ist auch die A7. Nach dem bisherigen Stand ist mit einem Beginn der Entschärfung gegen 17 Uhr zu rechnen zv