Feuerwehr verhindert Brandausbreitung auf Carport

Wilstorf - Feuer in der Radickestraße. Dort geriet am Sonntagabend der Abstellraum für Müllcontainer eines Mehrfamilienhauses in Brand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Carport verhindern.

Weil sich das Feuer auch in das Dach des Abstellraums ausgebreitet hatte, dauerten die Löscharbeiten etwas länger. Die Ursache des Brandes ist unklar. Die Polizei ermittelt. zv