Wilde Verfolgungsjagd endet in Hecke am Vinzenzweg

Wilstorf - In einem Müllcontainer, unter einem Balkon und zwischen Auto, wo sie sich versteckten, endete für drei Männer am frühen Sonntagmorgen die Flucht vor der Polizei. Das Trio war in einem VW Golf im Landkreis Harburg unterwegs und sollte im Zusammenhang mit einem Tankstelleneinbruch in Hanstedt gestoppt werden.

Der Fahrer gab Gas. Es begann eine wilde Verfolgungsfahrt über die A7. Dabei warfen die Insassen Sachen, darunter einen Wagenheber, den Ersatzreifen, einen Feuerlöscher, aber auch Rauchgranaten aus dem Fluchtfahrzeug, um die mittlerweile drei verfolgenden Einsatzfahrzeuge der Polizei abzuhängen.

An der Anschlussstelle Marmstorf flüchtete der Golf von der Autobahn und rasten in Richtung Außenmühle. An der Winsener Straße kam es noch zu einem Zusammenstoß mit einem der Polizeifahrzeuge aus dem Landkreis Harburg.

Wenig später geriet der VW Giolf nach dem Abbiegen in den Vinzenzweg außer Kontrolle und schleuderte in eine Hecke. Zu dem Zeitpunkt hatten sich bereits zehn Einsatzfahrzeug aus Hamburg der Verfolgung angeschlossen. Die drei Insassen versuchten noch zu entkommen. Mehmet Y. (21) zogen Polizisten aus dem Abfallcontainer. Mert C. (21) wurde zwischen Autos und Narciso B. (22) unter dem Balkon aufgestöbert.

Das Trio musste später mangels Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Der VW Golf wurde sichergestellt und soll untersucht werden. So soll auch festgestellt werden, wer von den drei Männern gefahren ist. zv