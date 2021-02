Feuerwehreinsätze wegen umgestürzter Bäume im Landkreis Harburg

Landkreis - Das stürmische Wetter hat im Landkreis Harburg für einige Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Betroffen war der Bereich Buchholz, Sprötze oder Jesteburg.

Dabei galt es in den meisten Fällen umgestürzte Bäume zu beseitigen. In Brakel waren es gleich mehrere Tannen, die in der Straße

umstürzten. In Buchholz traf ein umstürzender Baum ein geparktes Auto. In einem Fall kam die Feuerwehr im Bereich Nenndorf wegen eines Rodelunfalls zur Hilfe. zv