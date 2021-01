Brand in großer Müllpresse beschäftigte die Feuerwehr

Eißendorf - Feuer am Lidl-Markt an der Bremer Straße.

Am Freitagabend gegen 20:20 Uhr geriet dort eine große Müllpresse in Brand. Das Feuer wurde schnell entdeckt, weil Brandgeruch in den noch geöffneten Discounter zog. So konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Gebäude verhindert werden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr, darunter Angehörige der FF Marmstorf, löschten den Brand. Dafür musste die Müllpresse geleert werden. Nur so konnten alle Brandnester entdeckt werden.

Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet. Der Lidl-Markt schloss wegend des Brandes etwas früher. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. zv