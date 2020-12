Großeinsatz gegen organisierte Kriminalität: Haftbefehle vollstreckt

Harburg – Großeinsatz gegen die organisierte Kriminalität: Das Zollfahndungsamt und das Landeskriminalamt Hamburg führen derzeit unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Hamburg einen umfangreichen Einsatz gegen die organisierte Kriminalität durch. Hierbei sollen knapp 40 Wohnungen in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen durchsucht und weitere operative Maßnahmen durchgeführt werden.



Der Einsatz begann am heutigen Dienstagmorgen um 6 Uhr. Auch in Harburg und im Landkreis Harburg wurden mehrere Objekte durchsucht. Dabei wurden auch mehrere Haftbefehle, unter anderem im Phoenix-Viertel, vollstreckt. (zv)



Der Artikel wird aktualisiert.