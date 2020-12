Frau schwer verletzt: Beziehungsdrama in der Bornemannstraße

Harburg - Eine Frau ist am Donnerstagmorgen bei einem Beziehungsdrama in der Bornemannstraße schwer verletzt worden.

Sie war in der gemeinsamen Wohnung mit ihrem Partner in Streit geraten. Der griff zu einem Messer und stach mehrmals auf die Frau ein. Dann rief der Täter selbst die Rettungskräfte in die Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses.

Eintreffende Polizisten der Wache Harburg nahmen den Mann fest. Er ließ sich widerstandslos abführen. In der Wohnung versorgten Notzärztin und Feuerwehrleute die Verletzte. Anschließend kam sie ins Krankenhaus Harburg. "Ihr Zustand ist stabil", so ein Beamter.

Noch am Morgen rückten Kripobeamte zur Spurensicherung an. Warum es unter dem Paar zum Streit kam, ist noch unklar. zv