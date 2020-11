Heimfeld: Feuer in Kaffeerösterei schnell unter Kontrolle

Heimfeld - Feuer in einer kleinen Kafeerösterei an der Stader Straße.

Dort waren am Montagmittag gegen 12.30 Uhr sogenannte Kaffeestempel in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot an. Der Brand selbst war schnell unter Kontrolle. Es war nur ein kleineres Feuer. Schnell rückten erste Einsatzkräfte wieder ab. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Menschen wurden nicht verletzt. zv