Schwierige Löscharbeiten nach Hallenbrand dauern weiter an

Wilhelmsburg - Nach dem Großbrand an der Straße Alte Schleuse,

gestalten sich die Nachlöscharbeiten als besonders schwierig. Die 800 Quadratmeter große Halle, die in der Nacht zum Sonntag lichterloh in Flammen stand, ist voll unterkellert. Dort waren unter anderem Pappen und Textilien gelagert.

"Wir haben mittlerweile das Untergeschoss mit Löschschaum geflutet", so ein Feuerwehrmann. Trotzdem sind nicht alle Brandnester erstickt. Immer noch steigt Qualm auf. Direkt in das Gebäude gehen die Einsatzkräfte nicht. Einsturzgefahr.

Am Montag wurde begonnen mit einem Bagger an zwei Stellen Löcher in den Hallenboden zu reißen. Über sie wird weiter Löschschaum in das Untergeschoss gespritzt. "Es gibt erste Erfolge", hieß es am Nachmittag.

Für die Feuerwehr hat sich der Einsatz zu einem der längsten Brandeinsätze der vergangenen Jahre entwickelt. Am Montagnachmittag ging man davon aus, dass die Löscharbeiten noch bis zum Dienstag andauern. zv