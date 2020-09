Schule Ehestorfer Weg: Streit mit Pfefferspray sorgt für Großeinsatz

Eißendorf – Ein Streit unter Schülern, bei dem auch Pfefferspray im Spiel war, hat am Dienstagvormittag für einen Großeinsatz von Polizei

und Feuerwehr an der Stadtteilschule Ehestorfer Weg Gesorgt.



Nach Informationen der Polizei waren auf dem Schulhof der STS um kurz nach 11 Uhr zwei Schüler in Streit geraten. Einer der beiden zückte plötzlich eine Dose Pfefferspray und sprühte in Richtung seines Gegners.



Die beiden Kontrahenten sowie drei weiter Schüler, die sich in der Nähe aufhielten, erlitten Reizungen. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit fünf Rettungswaren und einem Notarzt an.



Die Schüler wurden noch vor Ort von den Ärzten untersucht und anschließend zu den Rettungswagen gebracht, die vor der Schule bereit standen. Die Schüler kamen in ein Krankenhaus, um ambulant behandelt zu werden.



Worum es genau bei dem Streit ging, ist bislang nicht klar. Allerdings soll einer der Schüler, so hieß es am Einsatzort, bereits von der Schule verwiesen worden sein. (zv/cb)