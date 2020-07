Steinwerder: Feuerwehreinsatz auf Schwimmkran

Steinwerder - Feuer auf einem Schwimmkran von Taucher Knoth.

Am frühen Montagmorgen wurde die Feuerwehr zum Roßweg alarmiert. Dort drang Rauch aus dem Maschinenraum des Schwimmkrans.

Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot aus, da Brände auf Schiffen als schwierig und personalintensiv gelten. Auch das Löschboot Branddirektor Westphal war im Einsatz.

"Auf dem Schwimmkran hatte die bordeigene CO2-Löschanlage ausgelöst", so Feuerwehrsprecher Torsten Wesselly. Einsatzkräfte unter Atemschutz mussten in die heißen Innenräume unter Deck, um zu schauen, ob das Feuer gelöscht ist, oder ob es sich in andere Bereich ausgebreitet hatte.

Die Ursache des Feuers ist unklar. Ein technischer Defekt wird nicht ausgeschlossen. Die Wasserschutzpolizei ermittelt. zv