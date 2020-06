Unwetter und Starkregen sorgen für Dauereinsatz der Feuerwehr

Neugraben – Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes bestätigte sich am Donnerstagnachmittag gegen 18 Uhr: Heftige Regenfälle haben vor allem

im Bereich Neugraben und Hausbruch für überflutete Straßen und überlaufende Regensiele gesorgt. Die Einsatzkräfte wurden allerdings auch in Harburg alarmiert. Unter anderem mussten an der Wilstorfer Straße, am Kapellenweg und an der Nöldekestraße voll gelaufene Keller leergepumpt werden.



Teilweise war der Regen so stark, das Autofahrer anhalten mussten. Die Sicht war zu schlecht, um gefahrlos Weiter zu fahren. Unter anderem hielten auf der B73 viele Fahrzeuge an.





Die Feuerwehr war im Dauereinsatz, um Wege und Keller leer zu pumpen. Schwerpunkt war das Gebiet rund um, wo innerhalb kürzester Zeit so viel Regen viel, das die Siele es nicht aufnehmen konnten und vielerorts Keller voll liefen. Hier gab es Dutzende Einsätze der Retter.Auch dieses Mal mussten die Einsatzkräfte in den: Dort überflutet das Wasser bei jedem Starkregen eine Senke. Den Anwohnern ist das Problem – mehrere Gräben in der Nähe laufen wegen der Wassermassen über – bekannt, und sie errichten provisorische Regensperren vor ihren Grundstücken. Auch in der nur wenige hundert Meter entfernten Straßelief ein Keller voll (kleines Foto). Auch wenn das Unwetter nach kurzer Zeit wieder vorbei war, wird es für die Feuerwehr noch lange dauern, bis alle Einsätze abgearbeitet sind.

Der Artikel wird aktualisiert! (zv/cb)