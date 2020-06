Harburg: Großer Feuerwehreinsatz wegen kleinem Leck

Harburg - Mit großem Aufgebot fuhr am Sonnabendmorgen gegen 9 Uhr die Feuerwehr am Marktkauf Center am Seeveplatz vor.

Dort war Kühlmittel aus einem Aggregat entwichen. Zum ganz großen Einsatz kam es so nicht. Die meisten Einsatzkräfte, darunter Besatzungen von Spezialfahrzeugen der Technik- und Umweltwache, blieben auf ihren Fahrzeugen und rückten schnell wieder ab. Allerdings kam es in der Moorstraße in der Zeit zu Behinderungen, die auch den Busverkehr betroffen hatten.

Nachdem der betroffene Bereich belüftet worden war, konnte im Marktkauf Center Betrieb normal weiter laufen. Bereiche, in denen Verkaufsflächen sind, waren nicht gefährdet. zv