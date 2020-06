Carport mit sechs Autos an der Großen Straße in Flammen

Eißendorf – Erst gab es laut Anwohner mindestens einen Riesenknall – dann stand der Carport in Flammen. An der Großen Straße Ecke Seestücken

in Eißendorf ist in der Nacht zu Donnerstag ein Carport mit sechs Autos abgebrannt.



Die riesige Rauchsäule war in der Nacht weit zu sehen (Foto). Anwohner berichteten, dass sie von mehreren Explosionen gegen 1.30 Uhr aus dem Schlaf gerissen wurde. Die Große Straße und die Triftstraße wurden für den Löscheinsatz für den Verkehr gesperrt.



Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen, da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Einige Anwohner mussten während der Löscharbeiten die Wohnungen verlassen. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. (cb)