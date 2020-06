Razzia im Candy-Club: Bundespolizei nimmt eine Person fest

Heimfeld – Razzia im Candy-Club an der Stader Straße: Ein Großaufgebot der Bundespolizei hat am Mittwochnachmittag das Etablissement in Höhe

der Straße Milchrund durchsucht. Diese Durchsuchung war Teil eines Großeinsatzes gegen Schleuser in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Ingesamt zwölf Objekte wurden durchsucht. Sechs davon in Hamburg und jeweils drei in Niedersachsen und Schleswig-Holstein.



Den vier Beschuldigten Haupttätern wird Schleusung von Ausländern vorgeworfen. Vornehmlich soll es sich dabei um Thailänderinnen handeln, die der Prostitution nachgingen. Einer der Haupttäter wurde in Itzehoe festgenommen. In Harburg wurde auch der gegenüber dem Bordell liegende Wohnblock durchsucht. Dabei wurde eine Person von der Polizei festgenommen. (zv)



Der Artikel wird umfassend aktualisiert.