EC-Karte bei Trickdiebstahl erbeutet: Polizei sucht diese Frau

Wilhelmsburg - Nach dem bei einem Trickdiebstahl im vergangenen Dezember, bei dem bei einer 75 Jahre alten Frau eine EC-Karte gestohlen wurde,

haben die Täter die Karte eingesetzt, um in 30 Fällen Geld und Waren im wert von 20.000 Euro zu erbeuten. Unter anderem setzte eine Frau die Karten mehrfach ein, um damit Geld an Geldautomaten abzuheben - unter anderem am Vogelhüttendeich in Wilhelmsburg.

Bei den Abhebungen wurde sie von der eingebauten Überwachungskamera aufgenommen. Mit den Bildern darf die Polizei jetzt öffentlich fahnden. Wer Hinweise auf die abgebildete Frau geben kann möchte sich unter Telefon 4286-56789 bei der Polizei melden. zv