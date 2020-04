Vier Wehren bei Dachstuhlbrand in Sieversen im Einsatz

Sieversen - Bis zu 100 Feuerwehrleute von vier Wehren waren am Dienstagabend gegen 19:20 Uhr bei einem rund vierstündigen Einsatz

in der Straße Am Südhang im Einsatz. Dort war der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten. als die ersten Einsatzkräfte der Wehren Leversen/Sieversen und Tötensen eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Dach. Die Einsatzleitung forderte die Wehren Nenndorf und Vahrendorf/Sottorf nach.

Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden, bevor das gesamte Dach von den Flammen erfasst wurde. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden insgesamt 18 Feuerwehrleute unter Atemschutz vor. Für die aufwendigen Nachlöscharbeiten mussten Teile des Daches aufgenommen werden. Mit Hilfe von Wärmebildkameras kontrollierten die Einsatzkräfte das Dach auf unentdeckte Brandnester.

Die Ursache des Feuers ist ebenso wie die Schadenhöhe unklar. Die Polizei ermittelt. zv