Harburg: Polizei beschlagnahmt 245 PS starken BMW von Raser

Harburg - Nach einer Verfolgung über mehrere Kilometer haben Polizisten einen zivilen Videowagens der Polizei an der Hohen Straße

einen BMW-Fahrer gestoppt. Er hatte zahlreiche Verkehrsverstöße begangen und andere Autofahrer gefährdet.

Aufgefallen war der BMW 428i im Bereich der früheren Stadtautobahn in Höhe der Abfahrt Harburg-Mitte. Dort rauschte Fahrer Fatih C. (33) mit rasantem Tempo 123 an einem ProVida-Wagen der Kontrollgruppe Autoposer vorbei.

"Vor den Augen der Beamten drängte der Fahrer dann einen vorausfahrenden Passat zu einem Spurwechsel. Trotz mehrfacher Fahrbahnverschwenkungen beschleunigte der Fahrer den BMW weiter. Die Beamten dokumentierten bei weiterhin zulässigen 60 km/h eine gefahrene Höchstgeschwindigkeit von 138 km/h. Dabei überholte der BMW mehrere andere Autos. Im Übergang zur Hohen Straße überholte der BMW kurz vor einer Fahrbahnverengung mit hoher Geschwindigkeit schließlich noch ein weiteres Auto. Dessen Fahrer konnte einen Zusammenstoß der Fahrzeuge durch ein ruckartiges Lenkmanöver und ein Abbremsen verhindern", heißt es im Bericht der Polizei.

Im Bereich Hohe Straße wurde der BMW gestoppt. Nach Rücksprache mit einem Richter wurden der 245 PS starke BMW und der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt. Fatih C. wird sich nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Nötigung im Straßenverkehr verantworten müssen. zv