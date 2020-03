Stelle: Feuer im Wald löst dreistündige Löscharbeiten aus

In einem Waldstück in der Straße Ziegeleiweg ein rund 250 Quadratmeter großer Holzhaufen und 300 Quadratmeter Unterholz in Brand geraten. Für die Löscharbeiten waren neben Feuerwehrleute der Wehr Stelle auch Einsatzkräfte aus Fleestedt, Maschen, Meckelfeld und Ohlendorf vor Ort. Auch ein kleiner Radlader kam zum Einsatz, um den glimmenden Holzhaufen auseinander zu ziehen. Brandnester wurden mit Schaum gelöscht. Nach rund drei Stunden war der Einsatz beendet. Warum es zu dem Feuer kam, ist unklar. zv