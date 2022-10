Niedersachsenwahl: Im Landkreis Harburg ist die die CDU der Gewinner

Landkreis - Niedersachsen hat gewählt. Dabei weicht ds Ergebnis im Landkreis Harburg deutlich vom Endergebnis für ganz Niedersachsen ab. Im Landkreis ist die CDU mit 31,3 Prozent stärkste Partei, die SPD folgt mit 28,1 Prozent. DAhinter liegen die Grünen mit 16,4 Prozent, die AfD mit 10,2 Prozent, die FDP mit 5 Prozent und die Linken mit 2,3 Prozent. Alle anderen Parteien spielen keine Rolle.

In allen drei Wahlkreisen konnten sich die Kandidaten der CDU, André Boch in Winsen mit 36,3 Prozent, Dr. Bernd Althusmann in Seevetal mit 38 Prozent und Jan Christian Fritz Bauer mit 34,8 Prozent durchsetzen.

Die Grafik zeigt die Differenz des Wahlergebnis im Landkreis Harburg zum Wahlergebnis in ganz Niedersachsen.