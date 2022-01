Wolfgang Ivens ist neuer FDP-Chef in Seevetal

Fleestedt - Wolfgang Ivens (62) ist neuer Vorsitzender der FDP in Seevetal. Er löst Ralf Krumm ab, der aus gesundheitlichen Gründen nicht erneut zur Wahl angetreten war.

Ivens, der auch Mitglied im Gemeinderat ist, möchte nach eigen Angaben die FDP in der Gemeinde weiter auf Erfolgskurs halten. Bei der vergangenen Kommunalwahl war die FDP mit drei Kandidaten in den Gemeinderat gewählt worden, wo sie eine Gruppe mit der CDU bildet. Und auch in den Ortsräten, in denen die Freien Demokraten angetreten waren, sind sie vertreten. wg