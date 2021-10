Parlamentarischer Abend: Martina Oertzen verabschiedete sich

Hittfeld - "Time to say goodbye" für Martina Oertzen. Seit Oktober 2013 war sie Bürgermeisterin der Gemeinde Seevetal. Auf dem traditionellen parlamentarischen Abend in der Burg Seevetal, zu dem 150 geladene Gäste kamen, nahm sie Abschied von ihrem Amt. Ihre Nachfolgerin wird Emily Weede.

Weggefährten und Kollegen ließen noch einmal einige Stationen Revue passieren. Zugeschaltet war auch Julie Moore Wolfe, Bürgermeisterin in Seevetals Partnerstadt Decatur im US-Bundesstaat Illinois.

Gekommen war auch Dr. Marco Trips, Präsident des Städte- und Gemeindebundes in Niedersachsen. Er verabschiedete nicht nur Oertzen, sondern ehrte auch 34 Seevetaler, die sich ehrenamtlich in politischen Gremien engagieren. So wie Klaus Röhrich, der sich seit 1958 engagiert, oder Friedrich Becker. Der ehemalige Gastwirt und Bauer aus Helmstorf ist seit 41 Jahren politisch tätig.

Gewinner des Abends war Christian Oertzen, der seit 32 Jahren mt der scheidenden Bürgermeisterin verheiratet ist und unter dem hohen Arbeitspensum seiner Frau litt. Das wird jetzt vorbei sein. Öertzen versprach ihrem Mann, dass er jetzt wieder "geregelt Mittagessen" bekommt. zv