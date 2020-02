Ministerin auf Stippvisite im Kindergarten am Kirchenhang

Eißendorf - Hoher Besuch im Kindergarten am Kirchenhang. Am Freitagmorgen besuchten Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und Senatorin Dr. Melanie Leonhard die ASB-Einrichtung. Offiziell überzeugten sie sich zwei Tage vor der Bürgerschaftswahl bei einem Rundgang über die Ergebnisse eines Prüfverfahrens für Kitas, bei denen die Qualitätsstandards der Kindergärten kontrolliert werden.

In Hamburg sind die Kitas ein Erfolgsmodell, Noch nie waren so viele Kinder in Kita-Betreuung wie aktuell. zv