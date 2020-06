Beet Geschichten von harburg-aktuell Folge 3: Pflanzgefäße

Harburg - Um das Thema Blumentöpfe. Pardon. Um, wie der Fachmann sagt, Pflanzgefäße geht es in der dritten Folge der Beet-Geschichten von harburg-aktuell.

Mit Johannes von Ehren vom Garten von Ehren gibt ein ausgemachter Fachmann Tipps was geht, worauf man achten sollte, oder welche Trends gerade angesagt sind. Der Pflanzen- und Gartenmarkt an der Maldfeldstraße hat in diesem Bereich ein breites, aber gleichzeitig sehr ausgesuchtes Sortiment, das einen großen Platz beim Garten von Ehren einnimmt.

Immerhin sind die Pflanzgefäße als "Hardware" den Gartens, auf der Terrasse oder auf dem Balkon ein wichtiges Element, damit man in seiner "Oase" das richtige Wohlfühlklima erzeugt.