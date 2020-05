"Beet-Geschichten von harburg-aktuell": Folge1: Stauden & Co.

Harburg – Durch die Corona-Pandemie bleiben die Menschen derzeit einfach öfter zu Hause. Auch der Urlaub findet in diesem Jahr bei vielen in den eigenen vier

Wänden in Terrassien oder Balkonien statt. Und da ist unsere neue Video-Reihe „Beetgeschichten von harburg-aktuell“ ein ganz praktischer Ratgeber, wie man seinen Balkon oder den heimischen Garten in eine grüne Oase verwandeln kann.



In unserer neuen Video-Reihe kommen Experten der Gartencenter in Harburg Stadt und Land zu Wort. Sie geben unseren Lesern praktische Tipps für den heimischen Garten und berichten über die neuesten Trends für Garten und Balkon.



Den Anfang macht Daniel Knodel, Pflanzen- und Gartenexperte bei Obi am Großmoordamm. Auf über 6500 Quadratmeter findet man hier alles, was den Garten schöner macht. In Folge eins unserer Video-Reihe geht es um unterschiedliche Stauden für Garten und Balkon, welche Sorten es gibt und was man beim Pflanzen beachten muss.

{youtube}xZTcWk6rBXAk{/youtube}