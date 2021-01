Ehemaliger Bezirksamtsleiter Helmut Raloff starb im Alter von 84 Jahren

Neugraben - Der ehemalige Harburger Bezirksamtsleiter Helmut Raloff ist tot. Er starb im Alter von 84 Jahren.

„Mit Bedauern habe ich die Nachricht vom Tod des ehemaligen Bezirksamtsleiters und Staatsrats Helmut Raloff erhalten. Er war von 1977 bis 1984 Bezirksamtsleiter in Harburg und darüber hinaus dem Bezirk Harburg weiter stets verbunden. Ich möchte den Angehörigen im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bezirksamtes Harburg mein Beileid aussprechen“, sagt Dierk Trispel, stellvertretender Bezirksamtsleiter.

Der geborene Hamburger trat nach seinem Studium der Rechtswissenschaft und Volkswirtschaft 1967 in den Verwaltungsdienst ein. Nach seiner Zeit in Harburg war er zunächst Senatsdirektor, dann Staatsrat in der Justizbehörde bis er Ende 1995 in den Ruhestand ging.

Raloff war 1953 als 17-Jähriger in die SPD eingetreten. In der Partei war er bis zuletzt ein hoch geachteter Genosse. "Er war jemand, der sehr geradeaus seine Meinung sagt und hat sich bis zuletzt engagiert." zv