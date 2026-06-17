Featured

Sparkasse Harburg-Buxtehude präsentiert Meisterkonzert mit Starpianist Haiou Zhang

Buchholz - Ein außergewöhnlicher Konzertabend erwartet das Publikum der Internationalen Musikfestspiele Süderelbe 2026: Auf Einladung und mit Unterstützung der Sparkasse Harburg-Buxtehude gastiert der international gefeierte Pianist Haiou Zhang am Donnerstag, 24. September 2026, erneut in der Empore Buchholz. Unter dem Titel „Festival Edition 140. Franz Liszt 1886–2026“ widmet sich der große Klavierabend dem 140. Todestag des legendären Komponisten und Virtuosen Franz Liszt – mit einem Programm von höchstem pianistischem Anspruch und außergewöhnlicher emotionaler Tiefe. Dabei geht es auch um Frédéric Chopin und die besondere Beziehung zwischen den beiden Komponisten und Pianisten.

Nach seinem triumphalen Konzertabend im vergangenen Jahr kehrt Haiou Zhang mit dem neuen Programm in den Hamburger Süden zurück. Der Pianist, der regelmäßig in bedeutenden Konzertsälen wie der Berliner Philharmonie und der Elbphilharmonie Hamburg sowie in internationalen Musikmetropolen wie Toronto, Tokio oder Mexico City auftritt, gilt weltweit als einer der faszinierendsten Klaviervirtuosen seiner Generation. Sein Spiel verbindet technische Brillanz mit außergewöhnlicher musikalischer Gestaltungskraft und poetischer Ausdruckstiefe.

„Haiou Zhang ist ein Künstler von internationalem Rang, der die Menschen mit seiner Musik unmittelbar berührt. Dass wir ihn wiederum in unserer Region präsentieren können, erfüllt uns mit großer Freude“, sagt Andreas Sommer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Harburg-Buxtehude. „Als Sparkasse verstehen wir Kulturförderung als wichtigen Beitrag für die Lebensqualität und Identität unserer Region. Die Internationalen Musikfestspiele Süderelbe sind dabei ein herausragendes kulturelles Ereignis.“

Das diesjährige Konzertprogramm verspricht seltenen Hörgenuss: Im ersten Teil interpretiert Haiou Zhang sämtliche vier Scherzi von Frédéric Chopin – Werke von eruptiver Energie, tief empfundener Melancholie und poetischer Schönheit, die nur selten vollständig an einem Abend zu erleben sind. „Gerade die Verbindung aus virtuoser Kraftentfaltung und feinster emotionaler Gestaltung macht diese Kompositionen zu einem Höhepunkt romantischer Klavierliteratur“, sagt Haiou Zhang.

Im zweiten Teil erklingt mit der h-Moll-Sonate von Franz Liszt eines der bedeutendsten und anspruchsvollsten Werke der gesamten Klaviermusik. Die monumentale Sonate gilt bis heute als Prüfstein für große Pianisten – visionär in ihrer Form, orchestral in ihrer Klangsprache und von existenzieller Ausdruckskraft. Liszt – ein Komponist, der Haiou Zhang seit seiner Jugend begleitet - verbindet darin technische Grenzüberschreitung mit philosophischer Tiefe und einer musikalischen Sprache, die bis heute modern wirkt.

Bereits der Konzertabend 2025 wurde vom Publikum enthusiastisch gefeiert. Kritiker loben seit Jahren Haiou Zhangs Fähigkeit, Virtuosität niemals als Selbstzweck einzusetzen, sondern vollständig in den Dienst der Musik zu stellen. Sein unverwechselbarer Anschlag erzeugt eine klangliche Atmosphäre von außergewöhnlicher Intensität, die vom ersten bis zum letzten Ton fesselt. Für das Konzert lässt Haiou Zhang erneut seinen außergewöhnlichen C. Bechstein D 282 Konzertflügel in die Empore transportieren. Der Aufwand ist beträchtlich – doch das Instrument verfügt über eine seltene Klangkultur, die den Farbenreichtum und die orchestrale Dimension dieses Programms in besonderer Weise zur Geltung bringt.

Ohne das Engagement der Sparkasse Harburg-Buxtehude wäre es kaum möglich, einen Künstler dieses internationalen Formats für ein Konzert in die Region zu holen. „Es ist existenziell wichtig, dass wir heute Partner wie die Sparkasse an unserer Seite haben“, sagt Haiou Zhang. „Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Veränderungen und spürbarer Kürzungen im Kulturbereich sind solche Festspiele ohne finanzielle Unterstützung kaum noch möglich. Ich empfinde diese Zusammenarbeit als große Wertschätzung und freue mich sehr über diesen treuen Partner, von dessen Engagement letztlich viele Menschen in der Region profitieren.“ Auch die besondere Atmosphäre der Empore hebt der Pianist hervor: „Man ist dort sehr nah am Publikum – das schafft eine besondere Intensität. Viele Besucher begleiten unsere Konzerte seit Jahren. Wenn ich vertraute Gesichter im Saal sehe, fühlt es sich fast an wie ein Wiedersehen mit alten Freunden.“

Das Meisterkonzert findet am Donnerstag, 24. September 2026, ab 20 Uhr in der Empore Buchholz statt. Tickets sind ab sofort erhältlich unter www.empore-buchholz.de, Karten-Telefon: 04181/ 28 78 78 – und erfahrungsgemäß schnell vergeben. Denn wer einmal dabei war, weiß: Die Region erwartet ein Konzertabend von außergewöhnlicher Intensität – und ein musikalisches Ereignis, das man sich nicht entgehen lassen sollte.