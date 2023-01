Rote Hummer und Partyhüte: Five Art stellt an der TUHH aus

Harburg - Tuschezeichnungen, Buntstiftgemälde und Acryllandschaften. In einer gemeinsamen Ausstellung der Künstlergemeinschaft „Five Art“ lassen sich die Kunstwerke von gleich fünf Künstlern im Hauptgebäude der Technischen Universität Hamburg (Am Schwarzenberg-Campus 1) bestaunen. In „Universialien“ können Kunstbegeisterte großformatige Landschaftsgemälde und farbenfrohe Zeichnungen bestaunen.

Am Sonnabend, 4. Februar, können Interessierte um 14 Uhr an einem geführten Rundgang durch die Ausstellung teilnehmen. Zum Abschluss der Ausstellung findet am Donnerstag, 23. März, eine Finissage statt. Beginn ist um 18 Uhr.

Weite Landschaften, rote Hummer und Partyhüte: Die Ausstellung überzeugt vor allem durch ihre Vielfältigkeit. Denn obwohl sich die Künstler gegenseitig unterstützen und kritisch über ihre Kunst diskutieren, malen oder zeichnen sie ihre Werke nicht gemeinsam, sondern jeder für sich im Atelier, der Wohnung oder auch in der Natur. Aus diesem Grund lassen sich in der Ausstellung besonders stark die verschiedenen Stile erkennen. (cb)