„Anouk und ihre Reise ans Meer“: Musical Kids sind zurück am Harburger Theater

Harburg - Ein an Flugangst leidender Katzenzyklop, ein Waisenmädchen auf seiner verzweifelten Suche nach dem Meer und der mächtige Konzern „Oktopus“, der die Lebenswelt der Menschen steuert: Das sind nur einige der Zutaten für „Anouk und ihre Reise ans Meer“, mit dem die Musical Kids Hamburg zurück auf die Bühne des Harburger Theaters kehren. Und für die Musik sorgt live das Universe Sound Orchestra.

Mit dieser Inszenierung – geeignet für Kinder ab 6 Jahren - verwandelt das Team um Theaterleiter, Komponist und Autor Uwe Heynitz den Saal von der Bühne bis zur letzten Reihe im Zuschauerraum in eine atemberaubende Unterwasserlandschaft. Und die Darsteller nehmen das Publikum mit auf eine fantastische Reise durch eine sich auflösende Welt. In diesem modernen und bildgewaltigen Märchen erzählen die Musical Kids Hamburg die Geschichte der kleinen Anouk, die das Meer finden muss, um wieder gesund zu werden und die Wirklichkeit zu retten.

Die Geschichte beginnt in einer nicht allzu fernen Zukunft in einem Waisenhaus. Anouk ist enttäuscht von ihren Freunden, da diese pausenlos auf ihre Handys starren, chatten oder Computerspiele spielen. Was die Kinder nicht wissen: Ihr ganzes „virtuelles" Leben wird von einem mächtigen Konzern namens „Oktopus" gesteuert, dessen bösartige Chefin Chleo die Kontrolle über die Welt anstrebt.

Als Chleo mitbekommt, dass Anouk sich dem von ihr gewünschten Verhalten verweigert und sich der Kontrolle durch „Oktopus“ entzieht, verabreicht sie ihr ein Gift, das sie umbringen wird und dessen Wirkung nur durch Meerwasser neutralisiert werden kann. Und so macht sich Anouk – nicht wissend, ob es überhaupt einen Ozean gibt – auf die Suche nach dem Meer. Es beginnt eine unglaubliche Reise.

„Anouk ist sehr bunt und schillernd: Wir führen die Zuschauer in eine bunte Welt voller Phantasiegestalten, allen voran der an Flugangst leidende Katzenzyklop Barnie, der ein Flugzeug besitzt, mit dem er nach Afrika fliegen möchte, weil dort Katzen Könige sein sollen“, erzählt Uwe Heynitz: „Anouk ist aber auch nachdenklich und philosophisch und hat einen ernsten Background.“ Denn bei der Geschichte um den Global Player „Oktopus“ und eine Welt, in der fast alles nur noch virtuell passiert und in der sich die Wirklichkeit langsam auflöst sind Parallelen zur aktuellen Lebenswelt vieler Menschen – ob jung oder alt – durchaus beabsichtigt.

„Anouk und ihre Reise ans Meer“ von den Musical Kids verspricht damit nicht nur ein umwerfendes Ergebnis für Augen und Ohren – es soll auch den Verstand begeistern und zum Nachdenken anregen. Und Uwe Heynitz betont: „Die Zuschauer sind mehr als nur Gäste. Ob mitten im Ozean oder der Nebelwüste: Sie sind ganz dicht am Geschehen.“

Vorstellungen:

Mittwoch, 8. Februar 2023, 11 Uhr (Schulvorstellung)

Mittwoch, 8. Februar 2023, 18 Uhr (Abendvorstellung)

Donnerstag, 9. Februar 2023, 11 Uhr (Schulvorstellung)

Donnerstag, 9. Februar 2023, 18 Uhr (Abendvorstellung)

Die Tickets kosten ermäßigt: 9 Euro (Kinder bis 16 Jahre, Rollstuhlfahrer & Behinderte) + Vorverkaufsgebühr. Erwachsene zahlen 13 Euro + Vorverkaufsgebühr

Tickets gibt es online unter www.musicalkids-hamburg.de oder www.ticketmaster.de (cb)