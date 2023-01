"Komm gut rüber": Freitag erscheint die neue Single von Jan Schröder

Harburg – Es gibt etwas Neues vom Harburger Singer Songwrtiter Jan Schröder: Der Harburger Musiker veröffentlicht am 13. Januar seine neue Single „Komm gut rüber“ - Ein Lied über tiefe Freundschaft und Verlust.

Jan Schröder widmet sich in seinem neuen Song seiner Freundschaft zu einem vor kurzem verstorbenen, sehr guten Freund. „Mir war es wichtig, mich auf meine Art von meinem Kumpel zu verabschieden. In der Sprache, in der ich mich ausdrücken kann - mit Musik. Nicht in tiefer Trauer. Natürlich bin ich unsagbar traurig, aber ich wollte unsere guten Zeiten wiederbeleben - wollte an unserer Leichtigkeit festhalten.“

Leichtigkeit beschreibt den Titel wohl wirklich am besten. Erinnerungen an unsere Jugendsünden, die man eben nur mit richtig guten Freunden erleben kann, und der tiefe Wunsch auf ein Wiedersehen. Man spürt Schröders tiefe Beziehung und seine Liebe zu diesem Leben, in dem alles passieren darf und muss.

„Komm gut rüber“ ist bei Alster Records erschienen und kann ab Freitag, 13. Januar, in allen Streaming-Portalen angehört oder auf allen bekannten Musik-Portalen als Download gekauft werden.

Mit seiner Band ist er live zu sehen am 10. Februar im Marias Ballroom. Support: JaKaNa - Deutscher Gute-Laune Pop aus Hamburg. Karten und alle Details unter www.mariasballroom.de (cb)