Queen-Mary-Recital mit dem Pianisten Ratko Delorko

Harburg - Was hören eigentlich die Passagiere auf der Queen Mary 2, wenn sie sich für die Passage nach New York oder eine Kreuzfahrt entschieden haben und im Klaviersalon einem berühmten Pianisten lauschen?

Der extravagante, in Hamburg geborene Pianist Ratko Delorko spielt am 17. August im Speicher am Kaufhauskanal eine Auswahl aus seinem aktuellen Queen-Mary-Programm und läßt so die Zuhörer teilhaben an einem imaginären Konzert auf hoher See. Beginn ist um 20 Uhr. zv