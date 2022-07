Moorburg: Zweites Konzert zugunsten der Ukraine-Hilfe

Moorburg - Sie haben im April schon einmal in Moorburg gespielt und ihr Publikum begeistert mit ihrer Musik für die Freiheit, den Frieden und eine sichere Zukunft in der Ukraine - die Geigerinnen Alvina Lahyani, Oksana Stahlberg und die erst jüngst geflüchtete 12jährige Agnes Feniuk.

Nun kommt ihr Vater Pavlo Feniuk dazu mit dem Bajan, einer speziellen Form des Knopfakkordeons. In der Ukraine ist er berühmt für sein virtuoses Spiel auf diesem Instrument.

Es dürfte also ein ganz besonderes Konzert werden, zu dem der Verein Moorburger Art einlädt: Die ungarischen Tänze von Brahms, ausgewählte Folklore und stimmungsvolle Salonmusik in unterschiedlichen Besetzungen und Agnes Feniuk, die Jüngste, liebt und spielt Bach.



Das Konzert beginnt am Sonntag, 31. Juli, um 17 Uhr auf dem Hof am Moorburger Elbdeich 263. Bei schönen Wetter wird unter einem alten Apfelbaum gespielt, sonst auf dem umgebauten ehemaligen Heuboden.



Statt Eintritt werden Spenden erbeten. Der Erlös des Benefizkonzerts geht an Hanseatic Help e.V. zugunsten Ukraine-Hilfe. dl