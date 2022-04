Folk-Star Alyth McCormack kommt in die Fischhalle im Binnenhafen

Harburg - Die Schottin Alyth McCormack ist schon ein Weltstar in der Szene der irischen Volksmusik. Die Songs, die sie in gälischer und englischer Sprache singt, lassen die Herzen der Fans des Irish Folk höher schlagen. Jetzt ist sie auf Deutschland Tour. Dabei wird eine ihrer zehn Stationen aich Harburg sein.

Am 24. April, einem Sonntag, tritt sie mit ihrem aktuellen Programm "Riskiere Gefühle-songs to let the light in" in der Fischhalle im Binnenhafen auf. Begleitet wird Alyth McCormack von Niam O´Brian, einer irischen Harfinistin der Extraklasse.

Das Konzert des Folk-Stars beginnt um 17 Uhr. Der Eintrittspreis ist mit 20 Euro moderat. zv